В России увеличат штрафы за низкое качество ЖКУ Госдума приняла закон об увеличении штрафов за низкое качество ЖКУ

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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 100 тысяч рублей за нарушение требований к качеству коммунальных услуг для ресурсоснабжающих организаций, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Отмечается, что система санкций будет носить двухступенчатый характер.

Документ повышает ответственность для ресурсоснабжающих организаций за предоставление некачественных коммунальных услуг — например грязную воду или отключение света и отопления зимой. При первом нарушении нормативов предусматривается штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для юрлиц. При повторном нарушении должностные лица получат штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, а юридические — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев ранее заявил, что жилищно-коммунальное хозяйство является самой коррумпированной отраслью России. По его словам, люди, занятые в этой сфере, «воруют миллиардами». Он также отметил, что проблема ЖКХ часто рассматривается на парламентских слушаниях.

Государственная дума в апреле приняла обращение к Минстрою об изменении методических рекомендаций по тарифам на техническое обслуживание газового оборудования, сообщил депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, таким образом парламентарии защитят людей от необоснованных цен.