Стало известно, почему россияне платят за свет в пять раз больше финнов Депутат Арефьев потребовал навести порядок в России с тарифами на электроэнергию

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Россияне платят за электроэнергию в пять раз больше финнов, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, сферу ЖКХ в России нужно приводить в порядок.

Мы много раз вносили поправки. Мы этими тарифами замордовали людей. Мы электроэнергию за рубеж отдаем до 1,8 рубля за киловатт, а со своих дерем от 5–9 рублей за киловатт/час, — отметил он.

По его словам, чиновники объясняют такую разницу в цене тем, что электроэнергию экспортируют по мировым ценам, а в РФ действуют внутренняя стоимость. Арефьев задался вопросом, почему у поставщика энергоресурсы внутри страны свет дороже в 5–6 раз.

Мы Финляндии поставляли, сейчас они отказались, по 1,8 рубля, а у нас почему по 9 рублей? Это издевательство над людьми. У нас пенсии 19 тысяч. Попробуй отдай за ЖКУ 6–7 тысяч [рублей] в среднем, бывает и по 9 тысяч рублей отдают, — посетовал депутат.

Ранее Арефьев заявил, что жилищно-коммунальное хозяйство является самой коррумпированной отраслью России. По его словам, люди, занятые в этой сфере, «воруют миллиардами». Он также отметил, что проблема ЖКХ часто рассматривается на парламентских слушаниях.

Кроме того, депутат раскритиковал положение, согласно которому в России ежегодно повышается стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1% свыше уровня инфляции. По его словам, цены, напротив, должны снижаться, но этого не происходит. По его словам, стоимость ЖКУ и энерготарифов таким образом увеличилась на 10% за 10 лет.