«Талибов можно пригласить»: военный эксперт о добровольцах на Украине

Ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин назвал «политическим троллингом» идею пригласить иностранных добровольцев для помощи ЛНР и ДНР, в том числе с Ближнего Востока. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что у России есть возможность доставить граждан других государств на Украину, если они изъявили желание участвовать в спецоперации. По его словам, «можно и талибов („Талибан“ — запрещённое в России террористическое движение) пригласить из Афганистана», а также иранцев и курдов.

Украина приглашает 16 тысяч западных наёмников, а почему РФ не позвать 16 тысяч с Востока? Это политический троллинг. Зеленский уповает на то, что наёмники помогут ему переломить ход спецоперации на Украине, но [президент России] Владимир Владимирович [Путин] шутник ещё тот — пригласит 16 тысяч добровольцев, не имеющих никакой общности с украинским народом. Это элемент борьбы с национальной идеей об исключительности, доминирующей на Украине. Я думаю, что товарищи с Ближнего Востока очень быстро объяснят, как правильно себя вести, — добавил Литовкин.

Накануне Путин поддержал идею привлечения добровольцев на Украину. По словам российского лидера, тем людям, которые готовы помочь жителям Донбасса, нужно пойти навстречу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании президента России с постоянными членами Совбеза РФ отметил, что с Ближнего Востока на данный момент зарегистрировано свыше 16 тысяч заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.