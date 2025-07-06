Такой омлет никогда не опадает! Обалденный «Пуляр» на завтрак за 10 минут!

Такой омлет никогда не опадает! Обалденный «Пуляр» на завтрак за 10 минут!

Омлет «Пуляр» — воздушный, как в детстве, и никогда не опадает! Этот волшебный рецепт из советских детсадов до сих пор остается эталоном идеального омлета. Секрет — в правильных пропорциях и запекании в форме. На 4 яйца берем 100 мл молока и щепотку соли. Взбиваем не до пены, а лишь до однородности — так омлет получится плотным, но нежным.

Выливаем массу в смазанную сливочным маслом форму и ставим в разогретую до 180 °C духовку на 12–15 минут. Главное — не открывать дверцу первые 10 минут! Тогда омлет поднимется пышной шапкой и не осядет.

Для «взрослой» версии можно добавить тертый сыр и ветчину, выложив их на дно формы перед запеканием. Подаем сразу — этот солнечный омлет с нежной текстурой и сливочным вкусом нравится абсолютно всем! Попробуйте — и обычные яйца превратятся в кулинарный шедевр!

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