Сытный салат с фасолью, корейской морковью и чипсами! Вкуснее мясных

Сытный салат с фасолью, корейской морковью и чипсами! Вкуснее мясных

Сытный салат с фасолью, корейской морковью и чипсами! Он вкуснее любых мясных! Этот салат — идеальное сочетание сытности и пикантности. Консервированная фасоль даёт нежную текстуру, корейская морковь — остроту, а курица и сыр делают блюдо по-настоящему насыщенным. А хрустящие чипсы добавят неожиданный контраст!

Ингредиенты

Консервированная фасоль в собственном соку — 1 банка

Курица (отварная или копчёная) — 400 г

Морковь по-корейски — 150–200 г

Твёрдый сыр — 100 г

Чипсы (картофельные или кукурузные) — небольшая горсть

Чеснок — 1–2 зубчика (по желанию)

Свежая зелень (петрушка, укроп) — по вкусу

Майонез или лёгкий йогуртовый соус — для заправки

Приготовление

Фасоль откинуть на дуршлаг, промыть и дать стечь лишней жидкости. Курицу нарезать кубиками, сыр натереть на крупной тёрке. В миске смешать фасоль, курицу, корейскую морковь и сыр. Добавить измельчённый чеснок, рубленую зелень и заправить майонезом. Перед подачей украсить чипсами (можно измельчить или оставить целыми для эффектного вида).

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