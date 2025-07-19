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19 июля 2025 в 11:00

Сытный салат с фасолью, корейской морковью и чипсами! Вкуснее мясных

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сытный салат с фасолью, корейской морковью и чипсами! Он вкуснее любых мясных! Этот салат — идеальное сочетание сытности и пикантности. Консервированная фасоль даёт нежную текстуру, корейская морковь — остроту, а курица и сыр делают блюдо по-настоящему насыщенным. А хрустящие чипсы добавят неожиданный контраст!

Ингредиенты

  • Консервированная фасоль в собственном соку — 1 банка
  • Курица (отварная или копчёная) — 400 г
  • Морковь по-корейски — 150–200 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Чипсы (картофельные или кукурузные) — небольшая горсть
  • Чеснок — 1–2 зубчика (по желанию)
  • Свежая зелень (петрушка, укроп) — по вкусу
  • Майонез или лёгкий йогуртовый соус — для заправки

Приготовление

  1. Фасоль откинуть на дуршлаг, промыть и дать стечь лишней жидкости. Курицу нарезать кубиками, сыр натереть на крупной тёрке. В миске смешать фасоль, курицу, корейскую морковь и сыр.
  2. Добавить измельчённый чеснок, рубленую зелень и заправить майонезом. Перед подачей украсить чипсами (можно измельчить или оставить целыми для эффектного вида).

Ранее мы готовили греческий салат на чесночных гренках! Суперидея для привычного блюда.

салат
корейская морковь
курица
чипсы
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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