Свыше трети россиян высказались за дневной сон в офисе

Более трети россиян (37%) мечтают о возможности поспать в офисе в течение рабочего дня. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру», сообщает РИА Новости.

Против сна на работе высказался 31% респондент, ещё 25% заявили, что не смогли бы заснуть на рабочем месте, даже если бы им разрешили.

Затруднились с ответом 5% опрошенных. Оставшиеся 2% рассказали, что у них есть возможность вздремнуть в ходе рабочего дня в подсобке или в припаркованном автомобиле.

В большинстве случаев за сон на рабочем месте высказывались мужчины — 61%. Среди женщин эту идею поддержали 39%.

Опрос проводился с 12 по 17 июля во всех регионах России. В нём приняли участие 1783 человека.

Ранее теледоктор Александр Мясников рассказал, что во время сна происходит очищение мозга от шлаков. Он отметил, что недосып ведёт ко многим болезням, в том числе к снижению когнитивной функции мозга.