Светлану Крючкову госпитализировали в больницу Петербурга

Актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Светлану Крючкову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Подробностей случившегося пока нет. Известно, что в 2015 году у Крючковой был диагностирован рак лёгких. После лечения наступила ремиссия. При этом артистка перенесла более 10 операций, две черепно-мозговые травмы и клиническую смерть,
Ранее NEWS.ru писал, что актёра Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне.
Как сообщил артист в Instagram, он вызвал скорую из-за сильнейшей головной боли, пульсации в голове и сердце.