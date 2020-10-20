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Светлану Крючкову госпитализировали в больницу Петербурга

23:34, 20 октября 2020
Светлана Крючкова Светлана Крючкова Фото: Виктор Колегов/РИА Новости

Актрису театра и кино, народную артистку РСФСР Светлану Крючкову госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Подробностей случившегося пока нет. Известно, что в 2015 году у Крючковой был диагностирован рак лёгких. После лечения наступила ремиссия. При этом артистка перенесла более 10 операций, две черепно-мозговые травмы и клиническую смерть, сообщает Пятый канал.

Ранее NEWS.ru писал, что актёра Дмитрия Шаракоиса экстренно госпитализировали в Лондоне.

Как сообщил артист в Instagram, он вызвал скорую из-за сильнейшей головной боли, пульсации в голове и сердце.

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