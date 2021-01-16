«Свет в конце туннеля»: в ВОЗ назвали сроки спада заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/ab1b75d2-5946-11eb-b299-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

ВОЗ не имеет на данный момент единого мнения, насколько тяжёлым или спокойным будет наступивший год. Но эксперты уверены, что пандемия в 2021 году точно не закончится и вирус никуда не денется.

Что касается спада заболеваемости коронавирусом в России, то надежда на это есть, сообщает «Российская газета».

Последние новости о вакцинах вселили в нас надежду, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И этот свет становится всё ярче, поскольку всё больше стран предпринимают шаги по подготовке к массовой вакцинации или уже начали ее проводить, как, например, Российская Федерация, — заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

В то же время все должны помнить, что вакцины не решат всех проблем, хотя и могут положить конец пандемии. Кризис всё ещё продолжается, и людям необходимо предпринимать меры для предотвращения распространения коронавируса и снижения числа смертей.

Для этого надо продолжать практиковать мытьё рук, соблюдение дистанции, ношение масок, самоизоляцию и карантин. Это поможет обеспечить собственную безопасность.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, сколько переболевший коронавирусом человек может быть опасен для окружающих. По словам медика, пациент может иметь положительные результаты теста на инфекцию много недель и при этом не быть заразным.