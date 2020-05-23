Свердловский губернатор рассказал об открытии фитнес-клубов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на просьбы жителей региона об открытии фитнес-центров. По его словам, это предусмотрено планом по ослаблению карантинных мер.
В настоящий момент ситуация не позволяет разрешить работать таким организациям,
Предполагаем, что на первоначальном этапе их загрузка должна быть не более 25% от единовременной пропускной способности. Допустимы будут только индивидуальные занятия, — подчеркнул глава региона.
Он отметил, что на втором этапе начнётся постепенное увеличение загрузки клубов.
Ранее NEWS.ru писал, что россияне, находясь на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса, стали проявлять больше интереса к домашним тренажёрам и товарам для фитнеса. Их популярность в онлайн-магазинах выросла более чем в два раза.
Добавьте наши новости в избранные источники