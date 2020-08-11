Супруга Ефремова пригрозила журналистам полицией за съёмку без разрешения

https://static.news.ru/photo/712968ba-dbde-11ea-a715-fa163e074e61_660.jpg 2011 год Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жена актёра Михаила Ефремова Софья Кругликова запретила журналистам снимать себя и пригрозила пожаловаться на них в полицию.

Я запрещаю вам меня снимать. Отдам вас в полицию, как нарушителей закона, — заявила она представителям СМИ, ожидавшим её у Боткинскую больницу, куда актёра доставили из зала суда.

Кругликова также сама начала снимать журналистов на смартфон, а затем уехала на автомобиле ФСИН. Навестить Ефремова в больнице ей не удалось, сообщает «Вечерняя Москва».

ДТП с участием Ефремова произошло в центре Москвы 8 июня 2020 года. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель транспортного средства Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, установила экспертиза. Также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Артиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 12 лет колонии.

11 августа должен был состояться допрос Ефремова по делу о смертельном ДТ, но до начала заседания актёру стало плохо, и его увезла из суда скорая помощь. В настоящее время он находится в реанимации, состояние артиста медики оценивают как тяжёлое.

Как писал NEWS.ru, адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина расценила инцидент как «цирковое выступление». Адвокат Александр Добровинский, который также представляет интересы потерпевших, поверил в ухудшение самочувствия Ефремова. Он предложил дождаться вывода медиков о состоянии актёра.