Судмедэксперт назвал критическую дозу алкоголя Судмедэксперт Туманов сообщил, что при 11 промилле выживает только 1% выпивших алкоголь

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Судмедэксперт Эдуард Туманов рассказал NEWS.ru, что столкнулся в своей работе с пожилым мужчиной, в крови которого анализ определил 11 промилле. По словам специалиста, выжить при таким количестве алкоголя удается единицам, так как большинство умирает при более низких значениях.

Я видел 11 промилле. Это был мужчина, он был жив, сидел, матерился у меня на приеме. Его задержали, потому что он в драку полез. <...> Это уникальные люди, потому что до таких цифр доживают единицы. 99% умрет на более низких значениях, — сказал Туманов.

Он объяснил, что для среднестатистического мужчины достаточно залпом натощак выпить 700 миллилитров водки, чтобы получить 4,5 промилле.

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