https://static.news.ru/photo/4ecd5620-62a1-11ea-9cbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два участника «банды ГТА», которые скрывались в Таджикистане, приговорены к 25 годам лишения свободы.

Судебная коллегия по уголовным делам суда Согдийской области Таджикистана признала виновными в совершении ряда тяжких преступлений Боира Гуломова и Муроджона Каримова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее News.ru писал, что «банда ГТА» совершила ряд жестоких убийств водителей на трассах. В 2014 году её лидер Субханов был застрелен силовиками в своём коттедже во время штурма при попытке оказать сопротивление. Вскоре задержали и других участников группировки. Президент Владимир Путин лично поблагодарил министра МВД Владимира Колокольцева за поимку преступников.

1 августа 2017 года в Московском областном суде подсудимые попытались сбежать. Видя, что для их охраны при доставлении в суд зачастую задействуют всего двух конвоиров, они договорились о совершении совместного побега из-под стражи. При нападении на конвой и попытке бегства были застрелены трое обвиняемых. Оставшихся в живых приговорили к срокам от 20 лет заключения до пожизненного.