Суд в Петербурге оставил в силе арест художницы Скочиленко

Санкт-Петербургский городской суд отклонил апелляцию арестованной по обвинению в фейках о ВС РФ художницы Саши Скочиленко, передает SOTA Vision. Девушка останется в СИЗО до 10 апреля 2023 года.

Как пишет издание, журналистов и близких Скочиленко допустили в зал суда только на оглашение вердикта.



Решение о продлении ареста художнице суд вынес 25 октября.

Следствие считает, что 31 марта в мaгазине на Васильевском острове в Санкт-Петербурге Скочиленко поместила вместо ценников фрaгменты бумаги, содержащие заведомо ложную информацию о российских военных. Ей предъявили обвинение по статьe УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Аргументируя досудебный арест Скочиленко, следствие заявило, что подозреваемая не живёт по месту регистрации и ранее привлекалась к административной ответственности, а также «препятствовала сбору доказательств» по данному делу.

Ранее сообщалось, что девушка не смогла взять в следственный изолятор продукты для своей безглютеновой диеты. По данным СМИ, то, что Скочиленко приносят в СИЗО, она не может есть в силу ограничений по здоровью.