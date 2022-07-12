Суд в Москве оштрафовал Zoom Zoom оштрафована в РФ на 1 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

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Мировой суд Таганского района Москвы во вторник признал виновной американскую компанию Zoom Video Communications Inc в правонарушении, выразившемся в отказе локализовать данные россиян на территории России, сообщает «Интерфакс». Представители компании не явились на судебное заседание и мировой суд рассмотрел протокол без их участия.

Признать Zoom Video Communications Inc. виновной по ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 1 млн рублей, — огласил решение судья.

Закон «О персональных данных» обязывает компании — как отечественные, так и иностранные — хранить личную информацию россиян только на территории РФ. Требования локализации предъявляются к иностранным компаниям, не имеющим физического присутствия в стране, но осуществляющим деятельность, направленную в том числе на территорию страны.

Ранее мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал стриминговую платформу Twitch за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Сумма штрафа составила 2 млн рублей.