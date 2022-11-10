Суд рассмотрит жалобу Некоглая на принудительную высылку из России

Фото: vk.com/nekogow

Блогер Некоглай (Николай Лебедев)

Мосгорсуд 11 ноября рассмотрит жалобу на решение Пресненского суда Москвы о штрафе и выдворении из России блогера Некоглая (Николая Лебедева), сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая. Протокол был составлен за нарушение правил пребывания в России, так как блогер — гражданин Молдавии, передает РИА Новости.

В Пресненском районном суде города Москвы зарегистрирована жалоба Лебедева Н., она назначена к рассмотрению Московским городским судом 11 ноября, — сказала Кокая.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском центре временного содержания, где сейчас находится Некоглай, предоставляют трехразовое питание, а сами камеры рассчитаны на 10 человек. По словам представителя центра, которые приводит канал, блогер жив и здоров.

Подъем в шесть утра. Завтрак в семь. И все. Сидит, ничего не делает до прогулки. Кормят хорошо. Трехразовое питание. Но он, конечно, не кушает бананы и ананасы. Камеры по 10 человек. Но в камере не факт, что могут сидеть все 10 человек. За здоровье можете не переживать. Жив, здоров. У нас никто не умер еще ни разу здесь, — говорится в сообщении.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, подпавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик музыкой.

Ролик посмотрела Мизулина. Она назвала блогера «выродком», посчитав, что тиктокер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина отметила, что Некоглай позже трусливо удалил видео из соцсети, хотя ролик остался доступен для просмотра.

Мизулина заверила, что Лига безопасного Интернета обратится в Генпрокуратуру и МВД с проверкой в отношении Некоглая по статье 280.3 Уголовного кодекса РФ (публичная дискредитация ВС РФ). В ответ Некоглай поинтересовался у чиновницы, выучила ли она «за свои 45 лет жизни» английский «даже на базовом уровне», намекая на то, что важен перевод прозвучавшей в видео песни.

Днем 9 ноября Некоглай был задержан полицией через сутки после публикации ролика. Тиктокера доставили в ОМВД по Пресненскому району Москвы.

Позже стало известно, что Пресненский суд Москвы решил депортировать Некоглая из России. Кроме того, его оштрафовали на пять тысяч рублей по статье «Нарушение миграционного законодательства».