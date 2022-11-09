Мash: Некоглая задержали после пародии на российского военного

Фото: vk.com/nekogow

Блогер-миллионник Некоглай (Николай Лебедев)

Telegram-канал «Мash» сообщает, что популярный блогер-миллионник Некоглай (Николай Лебедев) был задержан полицией через сутки после публикации ролика с пародией на российского военного, отбивающегося от гранат ВСУ. Канал отмечает, что тиктокер задержан до выяснения личности.

Полиция настигла Некоглая в квартире в Красногвардейском проезде (это Москва-Сити). Сотрудники запросили у блогера и сожителей документы, удостоверяющие личность. Паспорта у 22-летнего блогера — гражданина Молдавии — не оказалось. Его задержали до выяснения личности. Пока, — пишет канал.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, попавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик веселой музыкой.

Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Некоглай, «выродком» после того, как тот выложил в Сеть пародию на солдата ВС РФ, отбросившего гранаты ВСУ. Она считает, что видеоблогер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина отметила, что Некоглай позже «трусливо» удалил видео из соцсети TikTok.