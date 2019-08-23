https://static.news.ru/photo/34cdabcc-c5a2-11e9-8fb6-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Заседание по делу Седьмой студии, фигурантом которого является режиссер Кирилл Серебренников.

Процесс отложен до 11 сентября в связи с занятостью адвокатов, — сообщает корреспондент News.ru

На суд пришёл сам Серебренников. Он был в приподнятом настроении и общался со своими знакомыми, которые пришли его поддержать.

Сегодня, 23 августа 2019 года суд должен был изучить результаты экспертизы. На предыдущем заседании судья озвучила выводы повторного исследования. Согласно ему, рыночная стоимость проекта «Платформа» равна 260 млн рублей, в о время как Серебренников потратил на нее 216 млн рублей. Таким образом, бюджетные средства были сэкономлены.

Дело по статье о мошенничестве (статья 159 УК РФ. — News.ru) на Серебренникова было заведено в августе 2017 года. С того же времени он находился под домашним арестом. По версии следствия, похищены были 133 млн рублей, выделенные из госбюджета на реализацию театрального проекта «Платформа» в 2011–2014 годах. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Ранее News.ru писал о том, что «Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску».