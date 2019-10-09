https://static.news.ru/photo/951441c4-ea93-11e9-9711-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Жуков Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты фигуранта «московского дела» Кирилла Жукова. Адвокат просила прекратить уголовное преследование, передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил приговор Тверского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения, — огласила приговор судья.

В ходе заседания адвокат Жукова Светлана Байтурина заявила множество ходатайств. Среди них — просьба приобщить шлем как вещественное доказательство, видеозапись с митинга, а также провести экспертизу другой видеозаписи, которую уже исследовали в районном суде. Судья согласилась приобщить видео, представленное очевидцем, в остальных ходатайствах было отказано.

4 сентября Тверской суд признал Жукова виновным в применении насилия к представителю власти и назначил три года лишения свободы в колонии общего режима. Обвинение утверждало, что он пытался поднять защитный щиток на шлеме росгвардейца. Подсудимый вину не признал.

Ранее News.ru писал, что суд смягчил приговор другому фигуранту этого дела Ивану Подкопаеву.