Суд оштрафовал производителя загоравшихся приборов ИВЛ

https://static.news.ru/photo/f98d97ca-fcc3-11ea-aa0e-fa163e074e61_660.jpg ИВЛ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал Уральский приборостроительный завод, производящий аппараты искусственной вентиляции лёгких «Авента-М». Причиной стало несоблюдение системы производственного контроля и требований технической документации на медтехнику.

Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей, передаёт РИА Новости.

Производитель был привлечён к ответственности по иску регионального Росздравнадзора из-за нарушений лицензионных требований при производстве оборудования. Ведомство выявило недочёты в производственных процессах и несоответствие аппаратов ИВЛ «Авента-М» эксплуатационной документации. В частности, приборы проходили технологическую приработку 40 часов вместо предусмотренных техническими условиями 100 часов.

Судом нарушения признаны грубыми, в то время как на заводе заявили, что все предписания, выданные Росздравнадзором, были учтены, а замечания исправлены.

Аппараты ИВЛ «Авента-М» производства одного из заводов концерна «Радиоэлектронные технологии» использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары, в которых в общей сложности погибли семь пациентов. После этого Росздравнадзор временно приостанавливал использование в России этих приборов ИВЛ.

Тем не менее, экспертиза не установила прямой связи выявленных на заводе-изготовителе нарушений с произошедшими пожарами. В середине июля Росздравнадзор повторно выдал регистрационное удостоверение на аппарат «Авента-М» и разрешил его эксплуатацию в лечебных учреждениях, писал NEWS.ru.