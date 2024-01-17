Суд оштрафовал Amazon за отсутствие филиала в России Суд назначил Amazon 200 млн рублей оборотного штрафа за отсутствие филиала в РФ

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Суд в Москве назначил компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей, сообщает ТАСС. За нарушение, связанное с отсутствием представительства в РФ, юридическим лицам грозит штраф в размере от 1/15 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год.

Суд постановил признать виновной компанию Amazon Web Services, Inc. (подразделение головной компании Amazon. — NEWS.ru) <...> и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 200 469 997 рублей, — заявила судья.

Летом 2023 года Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению», еще 12 иностранных провайдеров хостинга. Помимо Amazon, в список вошли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

В августе мировой суд в Москве наложил штраф на компанию Google за отказ удалять недостоверные сведения о спецоперации на Украине. Общая сумма взысканий составила 3 млн рублей. Также уточняется, что компания не стала удалять материалы, запрещенные на территории РФ.

Ранее Роскомнадзор составил протокол в отношении Telegram, Google и американской IT-компании Akamai Technologies из-за публикации недостоверной информации, связанной со специальной военной операцией. Компаниям грозит штраф в размере 4 млн рублей в случае признания их вины.