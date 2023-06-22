Роскомнадзор расширил список иностранных компаний, подлежащих «приземлению» Роскомнадзор включил Amazon в перечень подлежащих «приземлению» иностранных компаний

Фото: shutterstock.com

Роскомнадзор включил в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению», еще 12 иностранных провайдеров хостинга. Среди них — Amazon.

Роскомнадзор включил 12 иностранных провайдеров хостинга в перечень компаний, подлежащих «приземлению», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо Amazon, в список вошли Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, а также GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Роскомнадзор включил в реестр социальных сетей новые площадки «Дзен», Rutube и Twitch. Владельцам ресурсов 31 мая направили уведомления об их занесении в базу с указанием требований законодательства.

Регулятор привел статистику, согласно которой в 2023 году, по состоянию на май, в рамках взаимодействия с соцсетями были удалены и или заблокированы 59 670 материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный или пронаркотический контент. За 2022 год были выполнены требования РКН в отношении 98 395 таких публикаций, в 2021-м — 89 294.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos по требованию Генпрокуратуры РФ из-за распространения недостоверной информации о спецоперации РФ и призывов к несанкционированным митингам. До этого площадка отказала в обслуживании пользователям из России и Белоруссии на фоне событий на Украине.