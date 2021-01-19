Суд обязал Бастрыкина проверить факты вымогательства взятки экс-главой ГВСУ

https://static.news.ru/photo/8132212e-5a60-11eb-85f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Московский гарнизонный военный суд признал незаконным бездействие главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина из-за отсутствия проверки по заявлению экс-начальника Главного управления по работе с личным составом Вооружённых сил и ЦСКА Михаила Барышева. Ранее он обвинил экс-руководителя Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК Александра Сорочкина в вымогательстве взятки и заявил об этом в СК РФ.

Признать незаконным бездействие председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, связанное с нерассмотрением сообщения о преступлении (явки с повинной) Барышева, и обязать Бастрыкина устранить допущенные нарушения, — цитирует ТАСС решение суда.

Адвокат Барышева указал, что в марте 2020 года через приёмную Генпрокуратуры РФ он подал заявление своего подзащитного о даче взятки Сорочкину с описанием обстоятельств совершения преступления и подтверждающими документами. Генпрокурор РФ Игорь Краснов направил это заявление Бастрыкину на рассмотрение, но какого-либо процессуального решения по нему принято так и не было.

В ходе рассмотрения жалобы адвоката представитель следствия заявил, что никакой явки с повинной Барышева не было. Однако суд установил, что заявление действительно было передано из Генпрокуратуры в СК для рассмотрения.

Как писал NEWS.ru, в апреле 2020 года президент Владимир Путин освободил от должности и уволил со службы 62-летнего Александра Сорочкина. Он возглавлял Главное военное следственное управление Следственного комитета с 2011 года.