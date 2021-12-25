Суд может заменить арест Хованскому на запрет определённых действий

Блогеру Юрию Хованскому могут изменить меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Об этом информирует пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга примет решение в отношении дела Хованского 29 декабря в 15:00.

Следствие просит изменить меру пресечения блогера Хованского с ареста на запрет определённых действий. Заседание назначено на 29 декабря, — сообщается на официальном сайте Куйбышевского районного суда.

Отмечается, что суд может как удовлетворить ходатайство, так и отказать.

Ранее следствие обратилось в суд с просьбой изменить меру пресечения для блогера Юрия Хованского, который находится в СИЗО с лета этого года из-за песни о трагедии после захвата зрителей террористами на мюзикле «Норд-Ост» в Москве в 2002 году.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Блогеру грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Защита блогера Юрия Хованского ранее подала жалобу в Европейский суд по правам человека. В ней указывается на неправомерность обыска в квартире блогера и его последующего ареста.