Суд арестовал обвиняемого в попытке поджечь томскую «Ленту»

Октябрьский районный суд Томска заключил под стражу обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина. Мужчина арестован до 25 февраля 2022 года, сообщает ТАСС. Это уже второй случай с поджогом магазина «Ленты» в Томске за последнее время. Первый произошёл на улице Елизаровых.

Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 30 суток, то есть до 25 февраля 2022 года, — сказал судья.

Ранее стало известно, что житель Томска Денис Захаров специально приехал в гипермаркет, чтобы устроить поджог. Для этого он взял в том же магазине на полке горючую жидкость, зажигалку и пошёл в отдел пиротехники. Пожар распространился на 20 квадратных метров. Впоследствии жена Захарова говорила, что у него есть проблемы с психикой.

До этого схожий инцидент произошёл в гипермаркете на улице Елизаровых 21 декабря. Огонь охватил площадь почти в 3,5 тысячи квадратных метров, сотрудники МЧС тушили пожар семь часов. Виновником поджога стал сотрудник подрядной организации, стоящий на учёте у психиатра, у которого в день поджога произошёл нервный срыв.

Ущерб от возгорания оценили в 2 млрд рублей. Подозреваемый в поджоге был задержан. В двух случаях возгорания в гипермаркетах обошлось без жертв.