https://static.news.ru/photo/8bd5fcac-d31d-11e9-adad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Басманный суд арестовал напавшего на главу ЦИК Эллу Памфилову мужчину. Он обвиняется по ч.3 статьи 162 («Разбой»), передаёт корреспондент News.ru из зала суда.

Суд постановил назначить Карабалаеву меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц 30 суток, то есть до 6 ноября, — огласила решение судья Дударь.

В ходе заседания выяснилось, что обвиняемый является гражданином Казахстана, приехал в Россию в 2014 году. По версии следствия, он проник на территорию дома потерпевшей с целью хищения денег.

Карабалаев заявил, что не возражает против ходатайства следствия.

Да, я согласен, — сказал он.

На Эллу Памфилову напал неизвестный в ночь на 6 сентября. Он несколько раз ударил её электрошокером и скрылся. Полицейские задержали мужчину 7 сентября. Им оказался бездомный родом из Средней Азии. Он приехал несколько лет назад в Россию на заработки, но остался без денег, документов и жилья. Жил в лесу недалеко от дома Памфиловой. К ней в дом он хотел забраться, чтобы найти какую-нибудь еду.

Ранее News.ru писал о том, что СК предъявил обвинение напавшему на Памфилову.