https://static.news.ru/photo/78056dbc-d303-11e9-b68a-fa163e074e61_660.jpg Элла Памфилова Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственный комитет предъявил обвинение напавшему на председателя ЦИК Эллу Памфилову. Об этом говорится на сайте ГСУ.

Задержанного зовут Бахыт Карабалаев. Его обвиняют по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершённый с проникновением в жилище». В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Он отметил, что дом для нападения он выбрал случайным образом. Конкретной цели напасть на жильё Памфиловой он не преследовал.

Ранее News.ru писал, что преступление произошло в подмосковной Истре. Неизвестный вломился на частную территорию ночью 6 сентября. Предположительно, он воспользовался приоткрытым для кота окном. Мужчина несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Но разряда она не почувствовала, возможно, шокер у взломщика не сработал. Хозяйке дома удалось отбиться от злоумышленника стулом.