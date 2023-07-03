Студентам — участникам СВО предложат перейти с платного обучения на бюджет Минобрнауки разработало проект для перевода студентов — участников СВО с платного обучения на бюджет

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство науки и высшего образования России разработало проект документа, позволяющий студентам, участвующим в специальной военной операции, переводиться с коммерческой основы обучения на бюджетную. Проект был размещен на портале нормативно-правовых актов.

Эта инициатива устанавливает критерии для перераспределения доступных бюджетных мест в учебных заведениях, финансируемых из федерального, регионального и местного бюджетов, с целью обеспечения возможности перевода студентов — участников СВО на бесплатную форму обучения в рамках программ среднего и высшего образования.

Одним из приоритетных направлений, над которым мы в настоящее время активно трудимся, является оказание поддержки участникам специальной военной операции, их интеграция в учебный процесс и студенческую среду. Мы основываемся на указаниях президента России, включая предоставление преференций для всех участников СВО при поступлении в ВУЗы, учет их службы в качестве индивидуального достижения, а также возможность перехода с платного обучения на бюджетное, — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Для перехода на бесплатное обучение студентам потребуется подать заявление и предоставить документы, подтверждающие их участие в СВО. Решение о перераспределении мест будет принимать комиссия, созданная внутри университета. Каждое учебное заведение самостоятельно определит состав комиссии, ее полномочия и порядок работы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила отменить заочную форму обучения для ветеринаров. Она пояснила в письме к Фалькову и главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, что за короткую практику студенты, которые обучаются заочно, не могут научиться делать сложные операции и грамотно отслеживать эпидобстановку.