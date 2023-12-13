Стоматолог дал советы, как избавиться от неприятного запаха изо рта Стоматолог Дахкильгов: от неприятного запаха изо рта избавит лечение зубов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В некоторых случаях избавиться от запаха изо рта поможет лечение зубов, рассказал врач-стоматолог Магомед Дахкильгов. В разговоре с Lenta.ru он пояснил, что при воспалительных заболеваниях мягких тканей и кариесе может возникнуть неприятный запах, который удаляется при помощи установки пломб и терапии.

Вторая по частоте причина — воспалительные заболевания мягких тканей и кариес. Чтобы победить галитоз, нужно в первую очередь лечение: удаление пораженных кариесом тканей, установка пломб, терапия при гингивите или пародонтите, — пояснил врач.

В большинстве случаев проблема решается при помощи регулярной профессиональной чистки и соблюдении всех правил гигиены. Зубы необходимо чистить два раза в день по две-три минуты. Дахкильгов напомнил, что щетка и паста должны быть подобраны индивидуально.

Появление неприятного запаха может быть связано с разрушением зубов до критического состояния. В этой ситуации поможет только удаление источника инфекции и воспаления, уточнил стоматолог. Он подчеркнул, что иногда запах возникает из-за заболеваний полости рта, проблем с желудочно-кишечным трактом, почками и печенью, эндокринных нарушений. В таких ситуациях следует обращаться к профильному специалисту.

Дахкильгов ранее порекомендовал внимательно следить за состоянием зубов при возрастной стираемости эмали. Стоматолог уточнил, что сохранить здоровье зубов в такой ситуации могут помочь коронки.