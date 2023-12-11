Стоматолог дал советы, как сохранить здоровье зубов Врач Дахкильгов: при стираемости эмали необходимо следить за состоянием зубов

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При возрастной стираемости эмали, когда слой твердой ткани постепенно истончается, необходимо следить за состоянием зубов, посоветовал врач-стоматолог Магомед Дахкильгов. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что сохранить здоровье зубов в такой ситуации могут помочь коронки.

При появлении выраженной возрастной стираемости нужно предпринимать меры. Например, использовать коронки, чтобы защитить зубы и предотвратить их разрушение, — пояснил стоматолог.

Кроме того, посещать врача для обследования зубов следует не только тогда, когда появляются боли. Это связано с тем, что зубы подвержены воздействию патогенов, вызывающих кариес, который может никак не проявиться на ранних стадиях, уточнил Дахкильгов.

Также важно помнить, что здоровье зубов может повлиять на состояние организма. Так, при стирании эмали человеку труднее жевать, а плохо пережеванная пища провоцирует болезни ЖКТ, предупредил стоматолог. С возрастом зубы теряют естественную высоту, это может в том числе спровоцировать головные боли, боли в шее, потерю слуха, проблемы со сном и ухудшение зрения.

Стоматолог Владимир Лосев ранее рассказал, что тяжелую форму кариеса можно распознать по самопроизвольной и простреливающей боли. По его словам, она может проистекать не из области одного зуба, а разливаться по всей стороне челюсти.