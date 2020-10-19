Столичным ресторанам посоветовали закрыть летние веранды из-за ветра

https://static.news.ru/photo/f4f6b668-12a0-11eb-bba1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы порекомендовали заведениям общепита закрыть летние веранды из-за сильного ветра, который ожидается в столице 20 октября.

В департаменте торговли и услуг, ссылаясь н предупреждение Гидрометцентра, пояснили, что порывы ветра могут достигать 17 м/c. В связи с этим кафе и рестораны просят своевременно принять меры по прекращению работы летних веранд.

Владельцам заведений рекомендуется укрепить конструкции и закрыть зонты, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге хотят ввести ограничения по времени работы ресторанов до 23 часов. Данная мера направлена на сдерживание распространения коронавируса.