Столичным ресторанам посоветовали закрыть летние веранды из-за ветра

Власти Москвы порекомендовали заведениям общепита закрыть летние веранды из-за сильного ветра, который ожидается в столице 20 октября.
В департаменте торговли и услуг, ссылаясь н предупреждение Гидрометцентра, пояснили, что порывы ветра могут достигать 17 м/c. В связи с этим кафе и рестораны просят своевременно принять меры по прекращению работы летних веранд.
Владельцам заведений рекомендуется укрепить конструкции и закрыть зонты,
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге хотят ввести ограничения по времени работы ресторанов до 23 часов. Данная мера направлена на сдерживание распространения коронавируса.