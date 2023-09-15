Стоимость нефти Brent превысила $94 за баррель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на нефть марки Brent преодолели отметку в $94 за баррель впервые с 16 ноября 2022 года, согласно данным торгов на лондонской бирже ICE. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть той же марки выросла на 2,34%, достигнув отметки $94,02 за баррель. Также октябрьские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 2,32%, до $90,57 за баррель.

Это подорожание происходит на фоне прогнозов от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), которые предсказали дефицит сырья на мировом рынке. Обе организации в своих ежемесячных докладах по рынку нефти указали на отставание предложения от спроса.

По информации ОПЕК, при сохранении добычи на уровне третьего квартала в четвертом квартале разрыв между спросом и предложением составит в среднем 3,3 миллиона баррелей в сутки. МЭА оценивает, что во втором полугодии текущего года мировой спрос на нефть будет превышать предложение на 1,24 миллиона баррелей в сутки.

Росту котировок нефти также помогают данные по инфляции из Китая, сообщают аналитики Investing.com. Они укрепили надежды инвесторов на восстановление китайской экономики. В годовом выражении потребительские цены выросли на 0,1% после снижения на 0,3% в предыдущем месяце, тогда как в месячном выражении темпы инфляции ускорились с 0,2% до 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков.