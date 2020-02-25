https://static.news.ru/photo/6f3343d8-579e-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Ленский мост Фото: sakha.gov.ru

Окончательная стоимость моста через Лену в Якутии станет известна после государственной экспертизы. Внебюджетное финансирование может составить около 30 миллиардов рублей.

В 2020 году за счёт средств частного инвестора будет разработана проектная документация. При этом конечная стоимость строительства будет определена по итогам разработки и прохождения государственной экспертизы проектной документации, — приводит РИА Новости слова вице-премьера регионального кабмина Кирилла Бычкова.

Он отметил, что в I квартале 2021 года ожидается прохождение государственной экспертизы проекта. Объект планируют ввести в эксплуатацию в период с 2025 по 2044 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Росавтодор одобрил проект строительства моста через реку Лена. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих. Он также отметил, что когда Росавтодор отдаст проект, ведомство оперативно его «посмотрит» и внесёт на рассмотрение правительства.