Стилист посоветовал обзавестись пуховиком, несмотря на близкое лето Стилист Лисовец: главная вещь современного гардероба — тонкий стёганый пуховик

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Главная вещь современного гардероба — тонкий стёганый пуховик, сообщил стилист Владислав Лисовец в разговоре с Lenta.ru. Сочетать одежду разных сезонов нормально, заверил эксперт, такой пуховик поможет создать многослойный образ.

В любом гардеробе нужно иметь тонкий стёганый пуховик. Показывать его не нужно, но держать его для тепла необходимо. Он очень круто дает форму. <...> Сейчас нет понятия летняя или зимняя одежда. Сейчас всё абсолютно смешалось, и в подтверждение тому грубая форма, которая у нас есть и в летних, и в зимних коллекциях, — сказал Лисовец.

Он добавил, что межсезонье является периодом для экспериментов, не стоит бояться усложнять образ. К примеру, заправить джинсы в сапоги, надеть футболку и тонкое пальто — это будет тепло и по-летнему.

Стилист Марина Герман ранее рассказала, что мужская мода становится более женственной и расслабленной. Грядущим летом будет модным интересный принт и открытая обувь, а главным цветом сезона является «лайм», отметила она.

Она также посоветовала носить футболки полуприлегающего кроя, не в обтяжку, облегчённый бомбер и поясную сумку через плечо. Актуальна для мужчин этим летом и бижутерия: как привычные часы и аксессуары, так и какое-то мужское колье.