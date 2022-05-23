«Сандалии можно даже с носками»: россиянам назвали модные тренды лета Стилистка Герман: грядущим летом будет модным интересный принт и открытая обувь

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Мужская мода становится более женственной и расслабленной, рассказала стилистка Марина Герман «Радио 1». Грядущим летом будет модным интересный принт и открытая обувь, а главным цветом сезона является лайм, отметила она. Мужчинам с более консервативным вкусом подойдёт шоколадный, он красиво смотрится с фиолетовым. Также ключевые цвета — голубой и розовый.

Парни сегодня должны выглядеть именно молодёжно, потому что тренд маскулинности и завоевателя уходит. Сегодня мужчина может себе позволить выглядеть более женственно, в хорошем смысле. Стиль становится более расслабленным. <...> Ещё один летний тренд — это сандалии. И в этом году их можно носить даже с носками. Но всё-таки сочетать эти вещи надо очень аккуратно, — сказала Герман.

Она также посоветовала носить футболки полуприлегающего кроя, не в обтяжку, облегчённый бомбер и поясную сумку через плечо. Актуальна для мужчин этим летом и бижутерия: как привычные часы и аксессуары, так и какое-то мужское колье.

Стилист Владислав Лисовец ранее заявил, что предстоящим летом в тренде будут крупные большие очки разной формы и «громоздкая» обувь. К последним он отнёс остроносые казаки, а также туфли на платформе и с большим каблуком.