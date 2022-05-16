Лисовец назвал модные тренды предстоящего лета Стилист Лисовец: предстоящим летом в тренде будет «громоздкая» обувь и крупные очки

Стилист Владислав Лисовец / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предстоящим летом в тренде будут крупные большие очки разной формы и «громоздкая» обувь, заявил стилист Владислав Лисовец. К последним он отнёс остроносые казаки, а также туфли на платформе и с большим каблуком, пишет Lenta.ru.

Это либо очень крупные большие очки разной формы — квадратные, закруглённые, овальные. Прямо громоздкие, тяжёлые, на пол-лица. Либо это громоздкая обувь, — перечислил Лисовец.

Стилист и основатель сервиса по подбору и доставке одежды Ольга Ким ранее заявила, что некоторые вещи никогда не выйдут из моды, так как они являются вечными. Речь идёт о белой рубашке, прямых джинсах, классических лоферах, шейных платках, а также о базовом пальто в оттенке кэмел.

По её словам, сейчас актуальны яркие цвета, в частности травяной зелёный, яркий оранжевый, салатовый, насыщенный оттенок розового. Она отметила, что за последнее время яркость выбила нейтральные тона.