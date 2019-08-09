https://static.news.ru/photo/480fb2f8-ba66-11e9-8ff1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Более 30 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок к открытию Московских центральных диаметров (МЦД).

На обновлённых лайтбоксах появятся указатели переходов на МЦД, а гранит и мрамор, которые используются в отделке станций, отполируют.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Всего МЦД будет состоять из 66 станций, информирует « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, соединяющий Нахабино и Подольск Московский центральный диаметр (МЦД-2) будет введён в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.