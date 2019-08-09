Более 30 станций метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) приведут в порядок к открытию Московских центральных диаметров (МЦД).
На обновлённых лайтбоксах появятся указатели переходов на МЦД, а гранит и мрамор, которые используются в отделке станций, отполируют.
МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Всего МЦД будет состоять из 66 станций, информирует «
Как ранее писал News.ru, соединяющий Нахабино и Подольск Московский центральный диаметр (МЦД-2) будет введён в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.