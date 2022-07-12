Стало известно, в каком случае студенты не получат отсрочку от армии Верховный суд напомнил, что отсрочка по учебе предоставляется всего один раз

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Верховный суд разъяснил, в каком случае учащиеся высших учебных заведений могут не получить отсрочку от армии. Инстанция указала, что отсрочка по учебе предоставляется всего один раз, поэтому в том случае, если студент по окончании техникума решит поступить в институт, его все равно призовут в армию. Поводом для разъяснения послужила история московского студента, которую рассказал «МК».

Несколько лет назад молодой человек окончил школу и поступил в среднее специальное заведение. Получив среднее специальное образование, он подал документы в Московский автодорожный институт. Студент рассчитывал, что его отсрочка будет действовать до конца прохождения обучения в вузе (до 2026 года), однако повестка ему пришла почти сразу после поступления.

Герой истории обратился в суд с требованием освободить его от призыва и предоставить возможность пройти обучение в стандартном формате. Суд удовлетворил его требования и посчитал, что студент может на законных основаниях продолжать учиться. Тем не менее Верховный суд в дальнейшем обжаловал это решение. Сотрудники инстанции заявили, что по закону статус учащегося не важен, отсрочка дается один раз и на один период обучения. Таким образом, молодому человеку все же придется отслужить в армии.

Ранее вратаря ЦСКА и сборной России по хоккею Ивана Федотова задержали 1 июля в Санкт-Петербурге по инициативе военной прокуратуры. В ведомстве считают спортсмена уклонистом от армии.

6 июля сообщалось, что российского нападающего «Минессоты Уайлд» Кирилла Капризова заподозрили в покупке военного билета и его тоже могут призвать в армию.