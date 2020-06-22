Стали известны расходы вдовы Кобзона на лечение у именитых медиков

https://static.news.ru/photo/bbc6a91e-b424-11ea-bd8f-fa163e074e61_660.jpg Нелли Кобзон Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Нелли Кобзон, вдова знаменитого советского и российского певца, проходит лечение в элитной частной клинике Подмосковья. За состоянием 69-летней женщины в изолированной палате наблюдают именитые медики.

Сутки пребывания в «люксе» клинического госпиталя «Лапино» обходятся пациентам в 37 тысяч рублей, сообщает KP.RU. Издание отмечает, что семья пока официально не подтверждала, что у Нелли Кобзон выявлен коронавирус.

При этом в данном медучреждении уже вылечили от COVID-19 Стаса Михайлова, сына Надежды Бабкиной и ряд других знаменитостей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 июня вдову народного артиста, руководительницу Культурного фонда имени своего супруга Нелли Кобзон госпитализировали с COVID-19. Родственники следили за самоизоляцией 69-летней женщины и поэтому не понимают, как она заразилась, ведь ещё недавно Кобзон говорила, что чувствует себя прекрасно.