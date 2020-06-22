Стали известны расходы вдовы Кобзона на лечение у именитых медиков

Нелли Кобзон, вдова знаменитого советского и российского певца, проходит лечение в элитной частной клинике Подмосковья. За состоянием 69-летней женщины в изолированной палате наблюдают именитые медики.
Сутки пребывания в «люксе» клинического госпиталя «Лапино» обходятся пациентам в 37 тысяч рублей,
При этом в данном медучреждении уже вылечили от COVID-19 Стаса Михайлова, сына Надежды Бабкиной и ряд других знаменитостей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 20 июня вдову народного артиста, руководительницу Культурного фонда имени своего супруга Нелли Кобзон госпитализировали с COVID-19. Родственники следили за самоизоляцией 69-летней женщины и поэтому не понимают, как она заразилась, ведь ещё недавно Кобзон говорила, что чувствует себя прекрасно.
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