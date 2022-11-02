Стало известно, сколько россиян верят в колдовство и порчу ВЦИОМ: в колдовство и порчу верят около 25% россиян

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В колдовство и порчу верят около 25% россиян, противоположного мнения придерживается 51% россиян, свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения. При этом около 60% россиян не верят гороскопам.

Отмечается, что с 2015 года жители России стали верить в колдовство в два раза реже (в 2015 году этот показатель составлял 48%), но в три раза чаще стали сомневаться в том, что такое возможно (2015 год - 8%, 2022 год - 24%). В вопросах предсказания судьбы при этом больше доверяют отдельным людям (28%), чем звездам (15%).

Чаще всего верят в колдунов женщины старше 45 лет, имеющие средне-специальное образование или ниже, живущие в небольшом населенном пункте численностью до 100 тысяч человек и активно смотрящие телевизор. Отрицают способности колдовать и наводить порчу прежде всего мужчины (61%), молодежь 18-34 лет (64-65%), россияне с высшим образованием (57%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (64%), а также активные потребители интернета (63%).

Телефонный опрос проводился 30 октября, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее парапсихолог Сергей Ланг объяснил, что некоторые жители России бегут за помощью к «потусторонним силам» и обращаются к магам, колдунам и экстрасенсам, когда в их жизни происходит что-то нехорошее. Он посоветовал обращаться к людям с хорошей репутацией на этом поприще, чтобы случайно не попасть в руки мошенникам. По мнению кандидата филологических наук, фольклориста и социального антрополога Никиты Петрова, обращение за помощью к сверхъестественным силам связано со стремлением как-то отстроить сложную реальность вокруг и наладить её под себя: тяга к колдовству и волшебству всегда возникает у тех, кто не уверен и не рассчитывает на свои силы.