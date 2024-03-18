Стало известно, сколько россиян планируют держать Великий пост Опрос KP.RU: 17% россиян планируют держать Великий пост

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Великий пост в 2024 году планируют держать 17% россиян, об этом свидетельствуют данные опроса KP.RU. При этом 6% опрошенных отметили, что имеют твердое намерение соблюдать все ограничения. 11% респондентов подчеркнули, что не уверены в своих силах, но постараются продержаться так долго, как смогут. Одна из участниц опроса уточнила, что сложнее всего работать над характером, а не ограничивать себя в еде.

К сожалению, держу только один пост в году — этот. С едой никаких проблем, труднее не сердиться, не кричать, не обижать. Но я стараюсь, — пояснила респондентка.

37% россиян не планируют ограничивать себя в еде. При этом во время Великого поста они собираются вести себя скромнее и добрее относиться к окружающим. По их мнению, это гораздо важнее. Оставшиеся 46% признались, что не хотят поститься в этом году. Некоторые не могут сделать это из-за состояния здоровья. Другие же отметили, что не придерживаются религиозных традиций.

Опрос проходил среди подписчиков издания в социальных сетях и мессенджерах. В нем приняли участие 8,1 тысячи человек. Насколько он репрезентативен — издание не уточняет.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова ранее посоветовала тем, кто решил впервые в жизни соблюдать пост, отказаться от строгих ограничений. Специалист уточнила, что это может негативно отразиться на здоровье и работоспособности.