Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги

https://static.news.ru/photo/47b58214-f76f-11ea-a635-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Казань, штатно приземлился в аэропорту прибытия в 17:45 мск, а причиной подачи сигнала тревоги стало анонимное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».
Во временной промежуток данной угрозы попал в том числе и рейс авиакомпании «Россия», который подлетал к аэропорту прибытия. Службы аэропорта Казань были незамедлительно проинформированы, — приводит цитату из сообщения портал «Звезда».
При этом в пресс-службе уточнили, что сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров поступило в аэропорт Пулково во время того, как самолёт находился в воздухе. Сигнал борт подал за 10 минут до планируемого прибытия.
Как писал NEWS.ru, в Подмосковье пенсионер расстрелял легкомоторный самолёт.