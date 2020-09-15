Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин оценил текущее состояние Алексея Навального по фотографии. Оппозиционный политик сегодня выложил в Instagram свой первый снимок после выхода из комы.

По мнению Никулина, на фото Навальный выглядит так, что версия с отравлением «Новичком», на которой настаивают власти Германии, вызывает сомнение. Если его (отравления. — NEWS.ru) не было, то пациент выглядит...