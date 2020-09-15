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Стало известно, почему летевший в Казань борт подал сигнал тревоги

19:13, 15 сентября 2020 15
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолёт, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Казань, штатно приземлился в аэропорту прибытия в 17:45 мск, а причиной подачи сигнала тревоги стало анонимное сообщение. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия».

Во временной промежуток данной угрозы попал в том числе и рейс авиакомпании «Россия», который подлетал к аэропорту прибытия. Службы аэропорта Казань были незамедлительно проинформированы, — приводит цитату из сообщения портал «Звезда».

При этом в пресс-службе уточнили, что сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров поступило в аэропорт Пулково во время того, как самолёт находился в воздухе. Сигнал борт подал за 10 минут до планируемого прибытия.

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