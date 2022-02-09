Стало известно об отношении корейцев к России

Переехавшие в Сеул братья-близнецы Евгений и Олег Смагины рассказали, что старшее поколение корейцев предвзято относится к России: они считают, что это недружественная США страна с неразвитой демократией. Более молодые корейцы считают РФ слишком экзотической страной, чтобы ехать туда с туристическими целями, пишет Lenta.ru.

Для молодого корейца, зачастую не столь обремененного политическими догмами, Россия — это любопытное, но слишком экзотическое место. Они считают, что туда, может, и стоило бы съездить, но только после Италии, Франции, Англии, США и других более популярных мест, — заявил Олег Смагин.

Он рассказал, что корейцы с готовностью и даже рвением исполняют предписание властей носить маски в общественных местах. По его словам, корейцы сильно удивляются, когда видят репортажи из других мест в мире, где люди не соблюдают антиковидные меры.

Ранее переехавшая в Швейцарию россиянка Юлия Весна рассказала, что местные ветеринары посоветовали ей убить раненую лису, которая привыкла приходить к ним во двор дома. Девушка призналась, что плакала по ночам из-за этой ситуации.