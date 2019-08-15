https://static.news.ru/photo/ecbda212-bf3c-11e9-aa6a-fa163e074e61_660.jpg Евгения Васильева Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева, осуждённая по делу о хищениях в «Оборонсервисе», воспользовалась услугами суррогатной матери. Как выяснили журналисты, в 2018 году она обращалась в суд, чтобы её зарегистрировали в качестве матери ребёнка.

Сначала Васильева подала заявление в Хамовнический ЗАГС Москвы, однако там экс-чиновнице отказали в просьбе по причине того, что родителями ребёнка, рождённого суррогатной матерью, могут быть записаны только супруги. После этого Васильева обратилась в суд.

В связи с отказом Е. Васильева обратилась в суд, который признал незаконным отказ Хамовнического ЗАГСа в государственной регистрации рождения ребёнка и обязал зарегистрировать ребёнка с указанием в качестве матери Е. Васильевой, — рассказал источник АГН « Москва ».

Между тем адвокат бывшей чиновницы Хасан-Али Бороков отказался прокомментировать эту информацию.

Ранее News.ru писал, что Евгения Васильева открыла «тайную» выставку при поддержке Минкульта. Её организовали в московском Музее Востока. Свои работы скандальная бизнес-леди и бывшая чиновница выставляет под псевдонимом Eva.