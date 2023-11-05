Стало известно, насколько сократилось число поездок россиян на машине в ЕС РБК: россияне стали вдвое реже ездить в Европу на своих авто

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Число поездок россиян на автомобилях в страны Европы в третьем квартале 2023 года снизилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выяснил РБК, проанализировав данные погранслужбы ФСБ. Это произошло на фоне введения запрета рядом европейских стран на въезд машин с российскими номерами.

Так, в июле — сентябре россияне въезжали в Финляндию, Польшу, Эстонию, Литву, Латвию и Норвегию на автомобилях с российскими номерами 378,8 тысячи раз. При этом в третьем квартале прошлого года число таких поездок составило 684,4 тысячи, что в 1,8 раза больше нынешних показателей.

Россияне стали реже путешествовать по Европе на личных автомобилях после того, как европейские страны, имеющие сухопутную границу с Россией, ввели запрет на въезд российских авто. Чаще всего в третьем квартале 2023 года граждане РФ ездили в Финляндию — погранслужба зафиксировала свыше 200 тысяч поездок, что на 53% меньше, чем год назад. Вдвое сократились и поездки в Эстонию, на треть — в Латвию и Литву.

Но также нашлись и страны, куда россияне стали чаще ездить на своих авто после запрета. Среди них оказались Польша (на 35% больше) и Норвегия, где запрет на въезд российских машин в третьем квартале еще не заработал (на 23% больше).

Напомним, в сентябре сразу несколько государств заявили, что они больше не будут пускать к себе машины с российскими номерами. Причем даже в том случае, если у водителей есть шенгенская виза и весомая причина для въезда (например, посещение родственников или наличие недвижимости в стране). Сначала о таком решении заявили Латвия, Литва и Эстония, а в Финляндии говорили, что будут пускать машины, но затем власти Хельсинки изменили свое мнение.