Стало известно, грозит ли России крупная вспышка вируса «кракен» Вирусолог Альтштейн призвал прививаться от вируса «кракен», несмотря на единичные случаи заражения в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупная вспышка нового штамма коронавируса «кракен» в России вряд ли возможна, так как за январь в стране зафиксированы единичные случаи, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Эксперт добавил, что российские COVID-вакцины защищают от «кракена» в меньшей степени, но делать прививки и носить маски все равно нужно.

Думаю, что если нам и угрожает вспышка «кракена», то незначительная. У нас за весь январь единичные случаи. В США, где он был довольно распространен, тоже особого роста заболеваемости не было. Какой-то специальной опасности «кракен» не представляет, — подчеркнул Альтштейн.

Он добавил, что способность «кракена» эффективно уклоняться от иммунной защиты человека объясняется мутацией, из-за которой на поверхности вируса изменились антигенные детерминанты и предыдущий иммунитет действует меньше.

Способность «кракена» эффективно уклоняться от иммунной защиты человека объясняется мутацией, из-за которой на поверхности вируса изменились антигенные детерминанты и предыдущий иммунитет действует меньше. «Кракен» заразен не более остальных вариантов и менее опасен, чем BA.1, давший огромный рост заболеваемости во всем мире. Вакцина на «кракен» действует меньше, но действует, поэтому делать прививки надо, как и носить маски, — подытожил Альтштейн.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в РФ выявили второй случай заражения вариантом коронавируса «кракен», пациент переносит инфекцию в легкой форме. В ведомстве отметили, что «кракен» способен эффективно уклоняться от иммунной защиты, однако его активное распространение маловероятно.