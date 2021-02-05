Стало известно, на чём чаще всего россияне экономят в путешествиях

https://static.news.ru/photo/5250cf36-690b-11eb-9a4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исследование сервиса по продаже авиа- и железнодорожных билетов показало, на чём чаще всего стараются экономить жители России, когда отправляются в путешествия.

Большинство опрошенных россиян призналось, что в первую очередь стараются в поездках сэкономить на сувенирах и подарках. Об этом сообщили 63% респондентов. При этом расходы на развлечения и отдых сокращают лишь 10% россиян, сообщает RT.

Ещё реже жители России стараются экономить на проживании (7% опрошенных) и транспорте (9%). Расходы на экскурсии урезают 6% россиян, а об экономии на еде сообщили лишь 5% опрошенных.

В опросе приняли участие 1517 совершеннолетних, проживающих на территории России.

Ранее NEWS.ru писал, что Ростуризм предложил в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка реализовывать туры на период до 20 июня 2021 года. Не должны стать исключениями и праздничные даты, сказано в письме начальника управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой, направленном в адрес участников туристического рынка. Ведомство рекомендовало представителям отрасли разработать туры в рамках акции по нескольким тематикам, включая предложения на 23 Февраля и 8 Марта.