Стало известно, на что россияне потратили соцвыплаты

Эксперты отметили необычный всплеск продаж смартфонов в третьем квартале года. По их мнению, интерес к девайсам вызван полученными от государства пособиями на детей, а также соцвыплатами пенсионерам и военнослужащим. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ретейлеров.

Как отмечается, несмотря на то что в третьем квартале подъём продаж смартфонов является сезонным, в этом году показатели оказались выше прошлогодних. По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, активнее всего россияне покупали смартфоны среднего ценового сегмента от 15 до 20 тысяч рублей.

Так, по информации «Связного», в третьем квартале продажи смартфонов выросли на 30% по отношению ко второму кварталу. Всего с начала года в России было продано 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд рублей, из них за третий квартал — 8,4 млн устройств на 180,8 млрд рублей.

Эксперты считают, что рост продаж помимо пособий также вызван началом нового учебного года и обновлением модельного ряда ведущими производителями.

Похожая ситуация произошла в июне-июле 2020 года после поручения президента Владимира Путина выплатить семьям по 10 тысяч рублей в рамках поддержки в период пандемии. Тогда российский рынок смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей единственный в мире показал рост.

Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов отметил, что порядок получения соцвыплат на детей нужно сделать заявительным. По его мнению, так можно «отсечь» 20–25% состоятельных людей, которые постесняются просить эти выплаты, и сэкономить бюджетные ресурсы.