Стало известно, на что россияне потратили соцвыплаты

Эксперты отметили необычный всплеск продаж смартфонов в третьем квартале года. По их мнению, интерес к девайсам вызван полученными от государства пособиями на детей, а также соцвыплатами пенсионерам и военнослужащим. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на ретейлеров.
Как отмечается, несмотря на то что в третьем квартале подъём продаж смартфонов является сезонным, в этом году показатели оказались выше прошлогодних. По данным аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, активнее всего россияне
Так, по информации «Связного», в третьем квартале продажи смартфонов выросли на 30% по отношению ко второму кварталу. Всего с начала года в России было продано 21,2 млн смартфонов на 484,6 млрд рублей, из них за третий квартал — 8,4 млн устройств на 180,8 млрд рублей.
Эксперты считают, что рост продаж помимо пособий также вызван началом нового учебного года и обновлением модельного ряда ведущими производителями.
Похожая ситуация произошла в июне-июле 2020 года после поручения президента Владимира Путина выплатить семьям по 10 тысяч рублей в рамках поддержки в период пандемии. Тогда российский рынок смартфонов стоимостью до 10 тысяч рублей единственный в мире показал рост.
Ранее председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов отметил, что порядок получения соцвыплат на детей нужно сделать заявительным. По его мнению, так можно «отсечь» 20–25% состоятельных людей, которые постесняются просить эти выплаты, и сэкономить бюджетные ресурсы.