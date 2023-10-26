Стало известно, кто чаще отправляет голосовые сообщения Аналитики «VK Мессенджер»: женщины чаще мужчин отправляют голосовые сообщения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщины чаще мужчин отправляют голосовые сообщения, к такому выводу пришли аналитики «VK Мессенджер» социальной сети «ВКонтакте». Согласно их исследованию, в 60% случаев данной функцией в приложении пользуются именно женщины. При этом самое длинное аудиосообщение записал мужчина — оно составило 356 минут. Самое длинное сообщение от женщины заняло 300 минут. С начала 2023 года функцией в целом воспользовалось 39 млн человек, было отправлено 13,2 млрд голосовых.

Аналитики выявили, что половина получателей предпочитают не прослушивать голосовые, а пользуются функцией расшифровки текста. Мужчины и женщины в равной степени выбирают возможность прочитать текст, который записал в аудио собеседник, — 49% и 51% соответственно.

Чаще голосовые отправляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (55%). 20% отправленных аудиосообщений приходится на подростков 14–17 лет, а 18% — на людей от 25 до 34 лет. В топ регионов по количеству голосовых сообщений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Новосибирская и Челябинская области.

Социальная сеть «ВКонтакте» ранее анонсировала программу фестиваля «Фандом Фест» для геймеров, косплееров, фанатов k-pop, комиксов и сериалов. Мероприятие состоится 10–12 ноября в Москве на площадке Maine Stage.