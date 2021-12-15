Стало известно, кем хотят стать половина российских школьников

Почти половина (48%) российских школьников хотят стать бизнесменами, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос образовательной компании «ЯКласс». При этом 17% опрошенных готовы стать штатными сотрудниками российских компаний, 16% выбрали работу в международной фирме и столько же — статус самозанятого. Не намерены работать вообще 3% учеников.

Желание стать предпринимателями чаще всего встречалось среди учащихся пятых, шестых классов (54%) и реже всего среди старшеклассников (37%). При этом для 23% учеников 10–11-х классов будущие профессиональные планы включают работу в международной компании, в то время как среди респондентов пятых — шестых классов эта доля составляет лишь 13%, — рассказали в пресс-службе «ЯКласса».

Продолжать обучение некоторые школьники не готовы из-за того, что не могут выбрать профессию (41%), не хотят тратить время на учёбу (32%), не видят ценности в среднем специальном или высшем образовании (12%) или верят в профессиональный успех и без образования (10%). 5% собираются сразу начать работать.

Ранее председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко заявила, что школьники стали более инициативными в выборе будущей профессии. На это их сподвигла пандемия.