Стало известно, какую музыку слушают россияне за рулём

https://static.news.ru/photo/4c135d12-5661-11eb-98e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российские водители перестали слушать шансон и рок-музыку, отдав предпочтение рэпу, электронной и поп-музыке. Об этом свидетельствуют результаты исследования музыкальных вкусов соотечественников.

Оказалось, что большинство россиян (89%) регулярно включают музыку в машине и слушают её большую часть пути. И лишь 3% любят ездить в тишине. Ещё 3% слушают музыкальные композиции, когда отправляются в путешествия на дальние расстояния, а 5% предпочитают аудиокниги и подкасты, пишут «Известия».

При этом практически 83% опрошенных заверили, что музыка совсем не отвлекает их от вождения, 7% россиян и вовсе заявили, что музыка придаёт им уверенность, а для 9% респондентов любимые композиции — способ расслабиться во время сложной ситуации на дороге. Только 1% сказали, что музыка мешает сосредоточиться, являясь отвлекающим фактором.

Ранее исследователи выяснили, чем россияне занимаются в автомобильных заторах. Оказалось, что водители слушают музыку, а пассажиры пользуются социальными сетями, сообщал NEWS.ru.